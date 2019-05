Factible, solicitar veda inmobiliaria en la sierra de San Miguelito: Nava

Señaló que desde el Ayuntamiento se respetará lo que establezca la legislación, sin embargo aclaró que de parte del gobierno municipal no habría ningún problema de solicitar la veda inmobiliaria en la Sierra de San Miguelito que actualmente se encuentra en llamas.

"No tendríamos ningún problema en pedirlo, nosotros no tenemos un interés en particular en que se desarrolle nada en alguna zona donde no se pueda y eso no se puede en este momento" , manifestó.

El edil dijo que aunque de momento se busca apagar los brotes de fuego en la sierra y sus cercanías a la capital potosina no se descarta que una vez que cese el fuego se pueda llevar a cabo el proceso de reforestación.

"Para nosotros no hay un interés particular de que se desarrolle algo en zonas donde no se pueda" dijo el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios al referirse al supuesto interés que podría existir de parte de algunas autoridades de ejecutar desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito.