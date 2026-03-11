Falla del Realito baja suministro en Prados

Ante una nueva falla en el suministro de agua de El Realito, residentes de Prados de San Vicente, ahora parte de Villa de Pozos, reportaron una disminución de la presión en la red hidráulica y, por ende, cierto nivel de desabasto.

Señalaron también que luego del reporte de falla del acueducto que viene de la presa guanajuatense, algunos piperos comenzaron a trasladar agua de los pozos de esta demarcación hacia el municipio de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez.

Quienes pasaron el reporte viven en una franja de Prados cercana al Circuito Potosí oriente, antes Anillo Periférico, dentro de la zona de cobertura de El Realito. El resto del conjunto habitacional depende de otras fuentes de abastecimiento y, por consiguiente, no se ven tan afectadas cuando el acueducto falla.

Los quejosos esperan que la suspensión del servicio de El Realito se resuelva cuanto antes para que abasto por medio de tuberías, vuelva a la normalidad en la zona.

A las 10:01 de la mañana de ayer martes, Interapas avisó que dejó de llegar agua a los tanques de distribución de El Realito y que de inmediato se activo el protocolo de atención por medio de camiones cisterna (pipas). Hasta el corte de las 5:00 de la tarde, no hubo más noticias sobre la nueva falla del acueducto.