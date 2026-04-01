Falla pozo de la Nueva Progreso

El Organismo Operador de Agua Interapas informó que derivado de una falla en el equipo de bombeo, el Pozo de Nuevo Progreso quedó fuera de operación, el cual abastece a las colonias de Lomas de Satélite primera sección, Satélite Francisco I. Madero y Nueva Progreso.

A esto se suma la falla del pozo Jacarandas II el cual se mantiene fuera de operación desde hace más de un mes cuando registró una falla en el equipo de bombeo el pasado 24 de febrero y abastece a 14 colonias de la zona norte de la ciudad, sin que hasta el momento exista una fecha para la finalización de su rehabilitación.

El organismo señala que la planta potabilizadora "Los Filtros" abastece de agua a más de 58 mil usuarios en la zona metropolitana de San Luis Potosí, con una producción mensual cercana a los 350 mil metros cúbicos.

Para su operación, se destina una inversión aproximada de 2.1 millones de pesos al mes. La infraestructura, en funcionamiento desde 2008, recibe agua de la presa San José a través de una línea de conducción de alrededor de cinco kilómetros y trabaja actualmente con un caudal cercano a los 140 litros por segundo.

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El proceso de potabilización inicia con la adición de sustancias que permiten agrupar impurezas, las cuales posteriormente se separan. El agua pasa luego por un sistema de filtración que retiene residuos más pequeños y, finalmente, es desinfectada antes de integrarse a la red de distribución.

Durante este procedimiento también se generan residuos, que son retirados bajo control. La planta forma parte del sistema que permite mantener el suministro de agua potable en la capital potosina.