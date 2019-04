Falsas, 9 de cada 10 llamadas de auxilio en vacaciones: Cruz Roja

De cada 10 llamadas de auxilio que recibe la Cruz Roja Mexicana en época de semana santa, 9 son falsas, lo que representa pérdidas económicas para la institución de rescate de por lo menos 722 pesos en distintos gastos que genera el egreso de la unidad de rescate, informó el delegado de la Cruz Roja Mexicana, Oscar Segura Rodríguez.

Explicó que aparte de la pérdida económica que representa la salida de la unidad de la institución, también se pueden dejar de atender situaciones de riesgo verdaderas que ponen en riesgo la integridad de otros ciudadanos.

Señaló además que las llamadas falsas, contribuyen a que las líneas se saturen lo que imposibilita dar atención a solicitudes de auxilio verdaderas.

"Precisamente porque hay relajación en casa y que la disciplina no es la misma se nos incrementan las llamadas falsas, entonces pedimos que la sociedad nos ayude con los niños y adolescentes que no hagan este tipo de llamadas, pues independientemente de que la ambulancia salga o no salga nos bloquean las líneas telefónicas y esto ocasiona que no se le pueda dar el servicio a alguien que realmente lo necesite", manifestó.