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Falta de agua potable es por la operatividad de líneas de distribución

Por Rubén Pacheco

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Falta de agua potable es por la operatividad de líneas de distribución

En medio de las discusiones entre legisladores y el gobierno municipal capitalino, sobre la existencia o no de crisis hídrica, Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adujo que el problema corresponde a la operatividad de las líneas de distribución de agua potable.

Refirió que, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las proyecciones de precipitaciones para los próximos tres meses en San Luis Potosí, contemplan un incremento del 30 por ciento en la media histórica

"Ustedes lo han visto, lluvias en la zona metropolitano, en la Huasteca y en el propio Altiplano. Yo creo que el Ejecutivo estatal mas bien se refiere al suministro y distribución del vital líquido  a las personas", comentó.

Exteriorizó que las presas El Peaje, San José, El Potosino, Cañada del Lobo, Las Golondrinas, La Lajilla y El Realito, reportan una captación por encima de la media histórica.

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Por lo tanto, el funcionario federal recalcó que San Luis Potosí no tiene problema para el suministro de líquido, derivado de la suficiencia existente en los vasos captadores.

" La respuesta es clara: no tenemos una condición hídrica grave, y consideramos que vamos a poder salir este año avante en ese tema, por parte de la Conagua", concluyó.

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