“Falta difusión al proceso electoral”

El jurista y actor político Leonel Serrato Sánchez vislumbró que la elección del Poder Judicial Federal tendrá un “éxito relativo”, pero advirtió que, a nivel local, existen fuertes problemas financieros, legales y de difusión que ponen en riesgo la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado.

“Por lo que toca a la elección federal, que es la que está a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), creo que aún hay problemas de presupuesto y por las formas que tenía en INE anteriormente, que eran muy costosas, ha ido avanzando bien, aunque ha faltado difusión; es una falla en la organización del propio Instituto, que no estaba diseñado para difundir la votación y las candidaturas, sino que dejaba esto en manos de los actores políticos, como los partidos”, dijo el entrevistado.

En lo local, Leonel Serrato ve “grandes fallas de orden legal, ya no digamos presupuestales, que incluso el propio INE pidió a los estados que ya entreguen los recursos previamente comprometidos, lo cual no ha sucedido aquí. Tienen muchos más problemas en lo local y se están confiando a que el INE solventará como ha sucedido en procesos anteriores”.

Opinó que ha faltado información y claridad en cuanto al uso de las boletas de esta elección, las cuales “son una novedad, pues no hay emblemas ni colores, no hay fotografías y las y los electores no podrán elegir con una tacha o cruz como tradicionalmente se venía haciendo, sino que ahora son casillas con números. Todo eso va a desconcertar al elector”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al debate de si con esta elección se acaba la democracia en México, el político señaló que ese argumento lo han estado planteando personajes del viejo régimen, “como el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León que, de un silencio de décadas, pasó a una beligerancia opinadora muy importante, y el expresidente Vicente Fox Quesada”.

Consideró que el debate es sano, pero que la premisa que está usando “la oposición, la derecha, los conservadores, es equivocada, ya que votar, usar urnas, asambleas, etcétera, nunca será antidemocrático”.

“¿Qué de democrático tenía el decreto a través del cual Ernesto Zedillo disolvió en su sexenio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para luego integrar una nueva con ministros nombrados por el propio presidente y que eran avalados por un Senado de apenas 120 y tantas personas”, fustigó Serrato Sánchez.