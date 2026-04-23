Faltan luminarias en la calle 16 de Septiembre

En la avenida 16 de Septiembre de la cabecera municipal de Villa de Pozos, varios postes de alumbrado público se encuentran sin funcionar o fueron estropeados por accidentes sin que a la fecha hayan sido reparados o substituidos, a pesar de que se trata de una vialidad de primordial importancia que conecta con la lateral de la carretera 57.

En un tramo de aproximadamente un kilómetro, desde el cruce de 16 de Septiembre con Antiguo Camino a Santa María del Río hasta llegar a la intersección con la lateral de la ´57, se pueden contar al menos cuatro luminarias de las cuales ya sólo existe la base de hierro, ya sin poste y sin lámpara, en tanto que de otras sólo quedó el cuadro de concreto y los torillos que fijaban la base.

Otras luminarias sí están completas, pero, sin funcionar, lo que provoca una penumbra significativa en la ruta luego de que anochece.

En esta vialidad, la actual administración de Villa de Pozos tiene una excelente oportunidad de mejora para demostrar que valió la pena impulsar la conversión de la antigua delegación capitalina a municipio libre, para beneficio de las y los residentes y de quienes usan la avenida 16 de Septiembre para transitar desde y hacia la ciudad capital.

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