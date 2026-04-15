Familia de Alan desquició el tráfico matutino de la ciudad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital tuvo que habilitar un dispositivo de vialidad y control de tránsito ante la presencia de personas en manifestación en la glorieta Real Inn, salida a Guadalajara, en el tramo de Cordillera de los Alpes y Nuevo Libramiento.

La Policía Vial desvió el tráfico en diferentes rutas. En Circuito Potosí de Chapultepec hacia la glorieta, se canalizó el tránsito a la lateral de Cordillera de los Alpes para tomar Cordillera de los Himalaya o Sierra Leona.

De la carretera a Guadalajara se dirigió hacia Circuito Potosí con dirección a la avenida Chapultepec. Del Nuevo Libramiento las unidades fueron dirigidas hacia la carretera a Guadalajara o Circuito Potosí con dirección al oriente.

En Cordillera de los Alpes el tráfico fue desviado hacia el paso a desnivel para tomar la avenida Eugenio Garza Sada, glorieta de la Familia – avenida Tercer Milenio hasta la Carretera a Guadalajara.

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La Policía Vial mantuvo el control y la vigilancia para garantizar la circulación en las vías alternas y minimizar el impacto vial durante la manifestación.

Los quejosos eran familiares del menor Alan Carrera Gómez, quien fue sustraído por su padre y quienes exigían que la Fiscalía local agilizara las investigaciones para dar con su paradero, objetivo que se logró, pues en la noche la FGE informó de la localización del menor y del arresto de su padre.