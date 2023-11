Fco. Aguilar: toda institución debe ser transparente

El diputado local Juan Francisco Aguilar dijo que toda institución, ya sea de los tres poderes del estado en los diferentes niveles de gobierno, de las alcaldías o de los organismos públicos autónomos está obligada a transparentar el uso de sus recursos.

Agregó que, si un organismo público recibe recurso estatal, conforme a la ley, quien debe auditarlo es el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, y si se trata de recurso federal, quien lo debe auditar es la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, aseguró que no se puede mezclar una cosa con otra, y no es posible dar facultades al Instituto de Fiscalización para que audite recursos públicos federales, y viceversa, es decir a la Auditoría Superior de la Federación no se le pueden dar facultades para auditar los recursos locales, y eso es claro porque no se pueden invadir las competencias de uno y otro.

Explicó que independientemente de todo, se debe considerar que aparte de los tres poderes del Estado, de los partidos políticos y de todos los entes públicos que reciben recursos, todos deben dar a conocer en qué se gasta cada peso que reciben porque se trata de dinero de todos los mexicanos.