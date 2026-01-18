Feligreses bendicen a sus animales en Soledad

La parroquia de Nuestra señora de la Soledad convocó ayer sábado por la tarde a la tradicional bendición de los Animales en conmemoración de San Antonio Abad, monje egipcio del siglo III d. C. al que se le relaciona con la protección de seres de muy diversas especies, pero principalmente de las de uso doméstico o de trabajo.

"Con motivo de la festividad de San Antonio Abad. Ven con tu mascota. ¡Te esperamos!", se podía leer en el aviso colocado en la reja perimetral del atrio de la parroquia. La bendición se realizó en cuatro momentos: a las 5:00 de la tarde, 5:30, 6:00 de la tarde y al término de la misa de las 7:00 de la tarde.

Las y los feligreses llevaron principalmente gatos y perros para la bendición, aunque también hubo aves y uno que otro pez.

En otras épocas, cuando en Soledad dominaba la vida campesina, en este tipo de ceremonias religiosas se bendecían burros, caballos, ovejas, cabras y otros animales utilitarios.

De San Antonio Abad, se dice que fue un monje nacido en Egipto hacia el año 250 de nuestra era y que renunció a sus bienes materiales para llevar una vida de oración y retiro en el desierto donde, según la tradición cristiana, tuvo una relación especial con la naturaleza y los animales.