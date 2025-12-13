Feria del Juguete en SGS, hasta el 31 de diciembre

La Feria del Juguete comenzó este 12 de diciembre en Soledad de Graciano Sánchez, con la instalación de alrededor de 500 comerciantes en distintos puntos del municipio y el objetivo de atender la demanda de la temporada navideña para acercar opciones de compra a las familias.

De acuerdo con la Dirección de Comercio Municipal, los puestos estarán distribuidos en la Avenida Cordillera Oriental, en el fraccionamiento La Sierra, así como en el cruce de las avenidas Jesús Yurén y Los Pinos, donde operarán del 12 al 24 de diciembre. En la Cabecera Municipal, la feria permanecerá activa hasta el 31 de diciembre, lo que permitirá extender la oferta comercial hasta el cierre del año.

La autoridad municipal señaló que la instalación de esta actividad busca ordenar el comercio temporal y concentrarlo en zonas específicas para facilitar la movilidad y evitar saturación en otras áreas del municipio. También se informó que se acordaron lineamientos con los comerciantes para garantizar condiciones mínimas de seguridad y limpieza en los espacios autorizados.

El arranque de la Feria del Juguete representa uno de los momentos de mayor circulación económica en Soledad, ya que concentra a proveedores locales que dependen de estas ventas para fortalecer sus ingresos de fin de año. La expectativa es que los puntos de venta reciban un flujo constante de visitantes durante las próximas semanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque la feria es una tradición para la población soledense, este año se amplió el número de sedes en comparación con ediciones anteriores. La autoridad argumentó que la dispersión de puntos permite un mejor acceso para colonias con alta densidad poblacional y evita aglomeraciones en un solo sitio.

Con el inicio de actividades, comerciantes y compradores se preparan para uno de los periodos más intensos del comercio navideño, donde se espera un repunte en ventas de juguetes, ropa y artículos complementarios, en un entorno que, según el Ayuntamiento, buscará mantenerse bajo supervisión para evitar incidentes y garantizar una operación ordenada.