Feria del Juguete en Soledad permanecerá hasta el día 6

La plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez conserva hasta el próximo martes, la denominada Feria del Juguete para que los comerciantes ofrezcan su productos accesibles en la plaza

principal, de manera que se fortalezca la economía local y el consumo familiar.

El ofrecimiento deriva de los resultados positivos y la alta participación comercial registrada desde su arranque; esta decisión permite que más familias aprovechen opciones accesibles y de calidad durante las celebraciones de Reyes.

La Dirección de Comercio Municipal informó que los comerciantes participan de manera formal en este espacio, además de oferentes aledaños que se han sumado al flujo comercial, generando un ambiente ordenado, de confianza y con buena respuesta en ventas; la venta se ha consolidado como un impulso directo a la economía local y una alternativa para fortalecer el ingreso de los pequeños y medianos comerciantes del municipio.

La directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle, destacó que el sentir de las y los comerciantes ha sido favorable, reflejo de la afluencia constante de familias que acuden a realizar sus compras, lo que confirma la importancia de mantener este tipo de espacios que fomentan la convivencia, el consumo local y el apoyo directo a los sectores productivos.