logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Feria del Juguete en Soledad permanecerá hasta el día 6

Por Martín Rodríguez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Feria del Juguete en Soledad permanecerá hasta el día 6

La plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez conserva hasta el próximo martes, la denominada Feria del Juguete para que los comerciantes ofrezcan su  productos accesibles en la plaza 

principal, de manera que se fortalezca la economía local y el consumo familiar.

El ofrecimiento deriva de los resultados positivos y la alta participación comercial registrada desde su arranque; esta decisión permite que más familias aprovechen opciones accesibles y de calidad durante las celebraciones de Reyes.

La Dirección de Comercio Municipal informó que los comerciantes participan de manera formal en este espacio, además de oferentes aledaños que se han sumado al flujo comercial, generando un ambiente ordenado, de confianza y con buena respuesta en ventas; la venta se ha consolidado como un impulso directo a la economía local y una alternativa para fortalecer el ingreso de los pequeños y medianos comerciantes del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La directora de Comercio Municipal, Patricia Cuevas Ovalle, destacó que el sentir de las y los comerciantes ha sido favorable, reflejo de la afluencia constante de familias que acuden a realizar sus compras, lo que confirma la importancia de mantener este tipo de espacios que fomentan la convivencia, el consumo local y el apoyo directo a los sectores productivos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP
    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    Atienden caso de violencia familiar en Plaza de Armas de SLP

    SLP

    Redacción

    El hombre fue canalizado por elemtnos de seguridad municipal ante la fiscalía

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo
    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    Decomisan 700 kilos de pólvora en operativo

    SLP

    Redacción

    La pirotecnia asegurada será destruida conforme a la ley, aseguran

    Interapas abre programa para regularizar adeudos
    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    Interapas abre programa para regularizar adeudos

    SLP

    Redacción

    El beneficio incluye por primera vez a usuarios industriales.

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo
    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

    SLP

    Redacción

    Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.