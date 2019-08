FGE: están activas 40 investigaciones contra funcionarios

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) investiga 40 carpetas, relacionadas con posibles hechos de corrupción, entre las que ha logrado vincular a proceso a seis ex servidores públicos, por el asunto de la "fiesta fantasma". Entre los imputados se encuentra un ex auditor y el hermano de un ex diputado.

Federico Garza Herrera, titular de la Fiscalía, dijo que en ocasiones tienen que encontrar pruebas, lo que resulta más laborioso, ya que al hablar de corrupción se tiene que establecer el quebranto y no sólo ir a presentar la denuncia, debido a que esa es la base preponderante para establecer que hubo una lesión al erario.

Otro de los asuntos que va avanzando es el proceso contra el ex coordinador de desarrollo social, del municipio de Tanlajás, quien se desempeñó durante el periodo 2006 - 2009, y quien ya fue vinculado a proceso por peculado, uso indebido de las funciones y coalición.

Con relación a la investigación en contra de la anterior administración municipal, Garza Herrera, señaló que el fiscal anticorrupción, se encuentra trabajando en cada una de las carpetas, y que en este mes comenzará a determinarlas, así que las que tengan hechos suficientes con apariencia de delito serán llevadas a la autoridad jurisdiccional.