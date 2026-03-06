logo pulso
Fija PVEM postura sobre reforma propuesta por CSP

Por Rubén Pacheco

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Fija PVEM postura sobre reforma propuesta por CSP

 Este jueves la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados definió la postura respecto de la reforma electoral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

"Hoy (ayer) lo van a definir primero los diputados federales. Nosotros en San Luis trataremos de buscar una reforma, también local, porque no va a hacer una reforma propia", complementó.

En entrevista, reiteró que se buscará un planteamiento, donde todos los partidos políticos compitan en las mismas condiciones en la entidad potosina.

Dijo que se buscará equilibrar candados sobre la postulación a presidencias municipales, diputaciones y gubernatura, así como evitar casos como el de Tequila, Jalisco, donde el alcalde tenía nexos con el crimen organizado.

El mandatario estatal se pronunció porque haya mayor participación de las mujeres, sobre todo, en distritos competitivos, no en aquellos donde solo se cumple con la paridad de género, pero existen pocas probabilidades de triunfo.

"La indicación es apoyar a la presidenta, siempre lo hemos dicho. Nosotros siempre nos hemos declarado en apoyo a la presidenta. Hay discrepancias todavía hoy con la reforma (electoral)", manifestó.

