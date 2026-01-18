Firme compromiso del alcalde Galindo para mejorar vialidades de SL
Entrega el edil la calle Fernando Celada, totalmente repavimentada y con alumbrado
"Sigue firme el compromiso de mejorar integralmente la Capital, por eso emprendemos múltiples acciones, por eso iniciamos y terminamos varias obras por semana", afirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos ante vecinos de la Colonia Julián Carrillo, donde entregó totalmente rehabilitada la calle Fernando Celada, con lo que se agiliza la movilidad en la zona y mejora las condiciones de vida de muchas familias.
El presidente municipal dijo que desde el Gobierno de la Capital todos los días se hace algo por mejorar las condiciones de la ciudad, porque ese es el compromiso que adquirió con todos los potosinos y está decidido a cumplirlo cabalmente.
En este sentido, el alcalde Enrique Galindo Ceballos se comprometió con los vecinos a iniciar de inmediato la rehabilitación de otra de las calles de esta colonia, "la que ustedes mismos decidan", dijo, con el objetivo de fortalecer la movilidad en la zona.
Vecinos de la colonia Julián Carrillo expresaron su beneplácito por la calidad de los trabajos y la rapidez con que se terminó la obra, además de agradecer al presidente municipal por haber atendido la petición que le hicieron durante una visita previa en el marco del programa Domingo de Pilas.
Sobre la rehabilitación de la calle Fernando Celada, desde Díez Gutiérrez a La Lonja, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, informó que se instalaron 400 metros lineales de nueva tubería de drenaje y 76 descargas sanitarias, otros 400 metros de tubería de agua potable y tomas domiciliarias para eliminar fugas, además de 2 mil 240 metros de estructura y concreto asfáltico, rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales y señalética.
