Fiscal defiende “sus” datos sobre rezago

“La información que tiene la Fiscalía es diferente. Los resultados hoy por hoy son totalmente distantes a lo que se refleja en esas estadísticas”, dijo José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), respecto a los datos sobre el rezago de denuncias dado a conocer por el Inegi.

El funcionario argumentó que todas las carpetas de investigación iniciadas en el 2022 por el delito de feminicidio, se han resuelto de manera favorable.

Sin embargo, el Censo Nacional de Procuración de Justicia reveló que sólo 2.9% de todas las denuncias por diversos delitos de 2022 fueron resueltas.

José Luis Ruiz, dijo que la apertura de 55 mil carpetas de investigación -como sucedió en el 2022- no significa que todos los asuntos correspondan a la comisión de un delito.

“Hoy por hoy todos los feminicidios del 2022 están resueltos y son delitos prioritarios. Hay otros delitos no prioritarios como el despojo y algunos otros que no son prioritarios, pero tienen la misma atención, pero no específicamente requieren una sanción”, declaró.