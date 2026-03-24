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Fortalece Gallardo C. relación institucional con España

Se busca impulsar la cooperación, inversión, innovación y desarrollo cultural

Por Redacción

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Fortalece Gallardo C. relación institucional con España

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se reunió con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, como parte de la estrategia para consolidar sin límites al estado como un destino atractivo para la inversión internacional, la colaboración en materia económica, tecnológica y cultural.

En el cambio que se vive y se siente, el gobernador Ricardo Gallardo habló de las ventajas competitivas que posicionan a San Luis Potosí como un punto estratégico en el país para la conectividad logística a través de una amplia red carretera y su cercanía con mercados de clase mundial. Asimismo, resaltó la calidad y especialización de la mano de obra potosina, factor clave para el crecimiento sostenido de empresas extranjeras que se instalen en la entidad.

El mandatario estatal comentó que el fortalecimiento de las relaciones con España forma parte de una visión integral de su administración para diversificar la inversión extranjera y promover el intercambio de conocimiento, por lo que reiteró su disposición para establecer alianzas en áreas como innovación tecnológica, desarrollo sostenible, formación académica, capacitación, cultura, deporte y cooperación institucional.

Finalmente, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso de fortalecer la vinculación internacional, atraer capital extranjero y generar oportunidades que impacten positivamente en el bienestar de las y los potosinos, consolidando a San Luis Potosí como un referente de desarrollo con proyección nacional e internacional.

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