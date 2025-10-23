logo pulso
Foto del día: Fauna del Parque Morales se recupera tras las lluvias

Fauna se recupera al igual que los árboles el pasto las flores el el interior del parque de Morales por las recientes lluvias

Por Redacción PULSO

Octubre 23, 2025 05:11 p.m.
Las recientes lluvias han favorecido la recuperación del Parque de Morales, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. En su interior, la fauna comienza a repoblar el área, mientras que árboles, pasto y flores muestran un crecimiento notable, reflejando la mejora en las condiciones naturales del ecosistema.

SLP

Redacción

