Foto del día: "Peligro latente"

Descubre cómo las personas transitan a pie sobre el bulevar Río Españita con presencia de agua negra en un hueco.

Noviembre 05, 2025 05:06 p.m.
Un enorme hueco lleno de agua negra se formó sobre el bulevar Río Españita, justo en la zona por donde transitan a diario decenas de peatones. La acumulación representa un riesgo para quienes caminan por el lugar, además de evidenciar el deterioro del pavimento y la falta de mantenimiento en la vialidad.

