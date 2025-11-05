Foto del día: "Peligro latente"
Descubre cómo las personas transitan a pie sobre el bulevar Río Españita con presencia de agua negra en un hueco.
Galeria
1/3
Un enorme hueco lleno de agua negra se formó sobre el bulevar Río Españita, justo en la zona por donde transitan a diario decenas de peatones. La acumulación representa un riesgo para quienes caminan por el lugar, además de evidenciar el deterioro del pavimento y la falta de mantenimiento en la vialidad.
