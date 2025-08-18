Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Al pasar por calles de la ciudad, los objetos, edificios, árboles se vuelven parte de la rutina y con el tiempo, imperceptibles, hasta que la animación los transforma. Esa es la propuesta de Sr Crisis: transformar lo cotidiano en un espectáculo y mostrar los espacios desde otra perspectiva.

Abraham González recurrió al video mapping como un canal para liberar su creatividad. Pero, ¿Qué es el video mapping?. En sus palabras “es una técnica que básicamente combina la animación, proyección y tecnología del uso de proyectores. Aventamos imágenes y las acomodamos a las estructuras de iglesias, árboles, autos”.

Así surge el proyecto de Sr. Crisis, un estudio multimedia dedicado a la proyección audiovisual, que no sería posible sin un equipo comprometido. Cada proyecto empieza con una pregunta: ¿se narra una historia o es sólo decorativo?.

Luego, se traduce la idea a un storyboard, se dibuja, se organiza y, finalmente, un grupo de animadores le da sentido y movimiento.

Abraham, junto con el colectivo Sr. Crisis se suman a los artistas que buscan posicionar el arte local a nivel global, aunque asegura que eso no es sencillo. Las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y la competencia, exigen estar a la vanguardia y ofrecerle al público una experiencia única, y esa conexión, esa reacción del espectador, es la mayor recompensa de su trabajo.