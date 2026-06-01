Rechazan fracking en la Huasteca

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Comunidades indígenas y colectivos ambientalistas advirtieron que 367 localidades de la Huasteca potosina quedarían dentro de zonas contempladas para proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking), por lo que denunciaron falta de información pública por parte del Gobierno federal sobre los alcances de estas actividades en la región.

Manifestaciones y rechazo social

Durante una jornada informativa realizada en la capital potosina, manifestantes expresaron consignas como "Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería", "Ni hoy, ni nunca, ni aquí, ni allá, no al fracking" y "Huasteca unida jamás será vencida", en rechazo a los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos mediante esta técnica.

Plan Estratégico de Pemex y áreas afectadas

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La Contraloría Autónoma de la Huasteca Potosina informó que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla actividades de exploración y extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales mediante fractura hidráulica. Según los datos difundidos por las organizaciones, los polígonos denominados Castaña y Maguey abarcan más de 4 mil 444 kilómetros cuadrados en San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, incluyendo 17 municipios de la Huasteca potosina.

Los opositores al proyecto señalaron que dentro de esas áreas se localizan 276 ejidos, 91 bienes comunales, más de 200 cuerpos de agua permanentes y mil 306 cuerpos de agua intermitentes. También sostuvieron que el fracking implica la inyección de millones de litros de agua mezclados con sustancias químicas para fracturar formaciones rocosas y extraer hidrocarburos.