Frases de AMLO vs. prensa vulneran libertad de expresión

El abogado Xavier Cortina Cortina, encargado de la exitosa defensa legal de la periodista Carmen Aristegui ante la demanda de daño moral que recibió en su contra por parte del Grupo MVS, reprobó los "ataques generalizados" del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa, que consideró como una "vulneración a la libertad de expresión".

Cortina Cortina, miembro del consejo de administración de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, estuvo en San Luis apara ofrecer una conferencia sobre ese caso a miembros del Capítulo San Luis de esa organización.

Con el título de "La defensa de Constitucional de la libertad de expresión. Caso Carmen Aristegui", el abogado habló de la demanda por daño moral que presentó la familia Vargas, dueña del Grupo MVS, contra la periodista por el prólogo del libro escrito por reporteros que revelaron el escándalo de la Casa Blanca, que la empresa consideró injurioso.

Al respecto, Cortina Cortina consideró que al haberlo ganado, la periodista y la defensa legal sentó un precedente en la defensa de la libertad de expresión y generó jurisprudencia para muchas sentencias a favor de esta defensa.

Se le preguntó si se deben temer ataques contra la libertad de expresión del gobierno de López Obrador, a lo que respondió que no, pues indicó que hay diferencia de administraciones anteriores, no ha visto que este gobierno use el presupuesto público para censurar a medios.

"Sin embargo, sí repruebo los ataques generalizados, como los calificativos de "prensa fifí" o "hampa del periodismo", porque son expresiones indebidas y una vulneración a la libertad de expresión", dijo el entrevistado.

El presidente, dijo, tiene que acotarse en un ámbito constitucional y mantenerse neutral ante la prensa. No debería tener juicios de valor, opinó.