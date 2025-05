FRAY ROBERT FRANCIS PREVOST EN SAN LUIS

El día en que el obispo Robert Francis Prevost Martínez, hoy León XIV estuvo en San Luis Potosí, no es una fecha muy conocida, y los protagonistas del encuentro, ocurrido en 2009 en el templo de San Agustín, mucho menos se imaginarían que sería el siguiente Papa, sucesor de Pedro y de Francisco.

Fray Laurencio Galván Nieto, sacerdote agustino, recuerda sus encuentros en los que incluso fue enviado por el prior general de la orden agustina Robert Francis Prevost a Praga, para atender a sacerdotes ancianos, pero también advierte que San Luis Potosí no es una ciudad lejana y pudiera reunir las condiciones para que el Papa la visite.

Él lo conoció en Moroleón y hasta le sirvió de chofer en un día tormentoso, con una lluvia que apenas les hacía ver hacia enfrente, pero recuerda que vino a una visita para conocer y trabajar con todas las comunidades agustinas de México, incluyendo la de San Luis Potosí.

A Prevost Martínez le gusta la trova y convivir con la gente. Sin embargo, el fraile lo recuerda porque cenaron juntos.

Fray Laurencio Galván nació en Guadalcázar, San Luis Potosí, en la que celebró su primera misa hace 34 años cumplidos este domingo, y desde su ordenación ha desarrollado trabajo como misionero en México y el extranjero, pero guardó cercanía con el ahora Papa, gracias a su pertenencia a la orden de los agustinos.

Luego de celebrar una ceremonia religiosa por el Día Mundial de las Vocaciones, precisamente en el templo potosino de San Agustín, Galván explicó que con la misa de este domingo cumplió 34 años de oficiar su primera misa en su natal Guadalcázar.

Recuerda que desde su contacto con él ahora Papa León XIV, se dio cuenta de que nunca se quejó de la comida mexicana, era un hombre muy sencillo, recto, sabio y misionero, y también alguien que reconoce estar con quien más necesita.

Agrega que bajo el auspicio de Robert Prevost, en Moroleón, nació el Plan Hipona “Corazón Nuevo”, del que surgió una conversión para toda América Latina, para retomar el camino y no olvidar qué son como agustinos.

El hoy Papa León XIV conocido a muchos mexicanos en San Luis Potosí, en Moroleón, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Michoacán, en Nayarit, en Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y muchas comunidades agustinianas más.

CONVIVENCIA PERSONAL Y COMPROMISO

Para Fray Laurencio Galván, haber convivido muy de cerca con el Papa León XIV, significa un compromiso muy grande, sobre todo para entender que ser agustino no lo es solo de nombre, sino serlo y vivirlo de verdad.

Precisó que en esta ocasión, este 11 de mayo que les tocó el Domingo del Buen Pastor, ha recordado que todos de alguna manera son pastores en lo que a cada quien le corresponde, y “el Papa ahora es el pastor de toda la iglesia, es agustino y con espíritu agustino, pero ahora es alguien que sirve a toda la Iglesia”.

Considera que como agustino, siente una alegría bastante grande por su nombramiento como Papa, como hermano de congregación y que se le reconoce.

¿UN PAPA EN SAN LUIS POTOSÍ?

Como prior general de los agustinos, Prevost Martínez visitó San Luis Potosí cuando menos dos veces, igual número de ocasiones que ocupó el cargo.

Galván Nieto recuerda que técnicamente recorrió todas las provincias para trabajar con las misiones, es decir tiene un amplio recorrido por territorio mexicano.

“Es cierto que ha venido a San Luis Potosí, porque como agustino y como superior de la orden, hacía una visita cuando menos una vez en su periodo y estuvo dos periodos y al menos hizo dos visitas canónicas, para recorrer todas las comunidades del mundo de la orden”.

Explicó que su encuentro cercano en el que convivió con el ahora Papa León XIV, ocurrió en Moroleón, “y conviví con él de manera personal, de estar cenando con él, solamente él y yo, de ir a un lugar donde le gusta la música, por ejemplo la trova, y algo bonito de descubrir quién es, ocurre cuando te das cuenta que es un ser muy humano, muy cercano a todo mundo y alguien que busca llevar el mensaje que realmente sabe conforme a su formación agustiniana”.

También recuerda otra anécdota que forma parte de aquella historia del encuentro personal. “De las cosas que puedo comentar también, en la relación con el Papa, es que cuando me fui a cenar con él en aquella ocasión en que estábamos en Moroleón, fuimos a cenar a Morelia y durante la charla en el viaje para el que iba manejando yo, nos tocó una lluvia muy fuerte, y hasta temía que fuera a pasar algo realmente con él, siendo el general de la orden, y me preguntó si de verdad me quería ir a Praga, porque fue una invitación que nació de una comunidad, para hacer una comunidad internacional y apoyar a sacerdotes ancianos, el padre Vit Marechec y el padre Jan Aixner, que ya murieron y en paz descansen, pero que viví con ellos dos años, por petición del ahora Papa León XIV”.

De aquellas visitas a México, solo recuerda que es alguien que se alimenta como todo el mundo, de la comida que él está acostumbrado a comer donde quiera y es por eso que cuando estuvo en México, no había quejas de la comida. “Disfrutó lo que se le ofreció en las comunidades que él visitó”.

PERFIL DE FRAY LAURENCIO GALVÁN

Fray Laurencio Galván Nieto, nacido en el municipio de Guadalcázar, ya en su vocación sacerdotal, celebró su primera misa el 11 de mayo de 1991, y desde entonces ha participado en múltiples actividades de evangelización y de reconocimiento de la iglesia desde la orden de los agustinos.

Como agustino tiene todavía más años, porque se es agustino desde que se empieza en el noviciado y desde entonces se profesa la que se conoce como la primera profesión de fe, hecho que ocurre durante seis años de prueba, a los que luego sigue también la profesión perpetua de fe.

“Si lo promueven a uno, se va de sacerdote también”, explicó.

Aclara que él no es párroco, por el sencillo hecho de que San Agustín en San Luis Potosí no es parroquia, sino un templo, pero fue párroco en la Sierra de San Carlos, Tamaulipas, por cuatro años.

Dijo que hay que soñar y cuando se sueña grande, se consiguen cosas grandes por lo que no descarta una posible visita del Papa León XIV a San Luis Potosí.