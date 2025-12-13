logo pulso
Frenaron dos bailes disfrazados de rezos

Por Rolando Morales

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Frenaron dos bailes disfrazados de rezos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el Operativo Guadalupano implementado por el Día de la Virgen de Guadalupe, avanzó con saldo blanco, principalmente en la zona de la Basílica de Guadalupe en San Luis Potosí.

En cuanto a incidentes, Villa Gutiérrez informó que no se detectaron hechos viales graves ni afectaciones mayores. Sin embargo, la corporación realizó la suspensión de dos eventos no autorizados, uno en la zona sur y otro en el norte de la ciudad, que se desarrollaban como "bailes disfrazados de rezos", según explicó.

Villa Gutiérrez detalló que durante la noche del 11 de diciembre, cuando se registró la mayor afluencia por las tradicionales mañanitas, se brindaron alrededor de ocho atenciones médicas, principalmente por lesiones en rodillas y episodios de presión arterial elevada.

El funcionario señaló que la vigilancia vial y de guardia continuaría hasta la medianoche del 12 de diciembre.

