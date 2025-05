Fuertes vientos dejaron sin luz a varias colonias

Debido a las intensas ráfagas de viento registradas la noche del jueves, varias colonias de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital potosina se quedaron sin servicio de energía eléctrica por lapsos de hasta 16 horas.

Tal fue el caso de los vecinos de las colonias San Antonio y Praderas del Maurel, en Soledad, quienes reportaron la suspensión del servicio desde las 9:00 p.m. del jueves. A pesar de los constantes reportes realizados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el suministro no fue restablecido sino hasta después de las 13:00 horas del viernes.

Los residentes manifestaron su preocupación por la posible descomposición de los alimentos en los refrigeradores debido a las altas temperaturas. Además, señalaron las incomodidades derivadas de no poder utilizar ventiladores u otros aparatos para mitigar el calor.

“Una persona de la CFE me dijo que no esperara una pronta respuesta, que hay muchas zonas con problemas, que no hay unidades disponibles y que algunas están descompuestas”, lamentó Ignacio, uno de los vecinos afectados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la zona poniente de la capital potosina, en la colonia Rinconada de los Andes, también se registraron cortes de energía por la misma causa. Algunos comercios y empresas optaron por implementar el trabajo remoto durante el viernes.

De igual manera, en la colonia Popular, algunas calles también sufrieron interrupciones en el servicio eléctrico, el cual tardó varias horas en normalizarse.