Fundación tramita amparos por retraso en la instalación del Conadis

La Fundación "Gilberto Rincón Gallardo" A.C. con apoyo de la clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UASLP, presentó tres amparos en contra del gobierno federal por no instalar el Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis).

Los integrantes de la Organización no gubernamental (ONG), señalaron que la administración federal no ha nombrado a un titular en ese organismo, y por ende, no hay emisión del Plan Nacional para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad.

"Al no tenerse esto, prácticamente las personas con discapacidad llegamos a un estado de desprotección por el mismo gobierno, y se violentan los principios de la Convención de Derechos Humanos", señalaron.

Enfatizaron que la gestión federal brinda programas en diversos rubros para jóvenes, sin embargo, no cubre las necesidades para este sector que presenta alguna discapacidad.

Catalina Torres, secretaria general de la ONG, refirió que existe un rezago histórico hacia este grupo poblacional, pero también un retroceso "porque se cree que con dar becas a cierto sector de la población olvidando a otros más, pensando que con eso se soluciona los problemas que tienen las personas con discapacidad".