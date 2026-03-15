Gabriela Warkentin pide a mujeres a defender sus espacios y derechos

En el marco del ciclo de conferencias organizado por el Gobierno de la Capital para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, iniciativa impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos y la presidenta del DIF Municipal Estela Arriaga Márquez, la destacada comunicadora, articulista y académica Gabriela Warkentin ofreció la conferencia magistral "Avances visibles, barreras invisibles".

La ponente subrayó que, aunque cada vez se han abierto más espacios para las mujeres, en México aún persisten injusticias y rezagos frente a los que es necesario seguir alzando la voz.

Con una brillante trayectoria que la ha convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito periodístico y académico del país, Warkentin de la Mora hizo también un reconocimiento al alcalde Enrique Galindo por las acciones que ha impulsado desde el Gobierno Municipal en favor de las mujeres.

Durante su exposición, Gabriela Warkentin exhortó a las mujeres que abarrotaron el recinto a no dejar de alzar la voz, a fijarse propósitos y horizontes, y a recordar que siempre hay más de una manera de contar una historia. También invitó a mirarse en el espejo —aunque duela— para reconocer la realidad y los logros alcanzados, así como a hacer una mirada retrospectiva que permita valorar si han valido la pena las experiencias vividas.

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Asimismo, destacó el ambiente de amabilidad que se vive en la ciudad, "que coincide con la frase San Luis Amable que identifica al Gobierno Municipal", y agradeció el entusiasmo de las mujeres potosinas para participar y aprovechar el ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

En su intervención, la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, reafirmó la convicción de este Gobierno de impulsar, desde 2021, políticas públicas, programas y acciones orientadas a fortalecer los derechos y la protección de las mujeres.