Galindo presenta Proyecto Integral de Sostenibilidad

"De manera conjunta, Ayuntamiento y Red Ambiental continuaremos con este exitoso esquema, con este sistema eficaz y comprobado para estar a la altura de las mejores ciudades del mundo en el manejo profesional de los desechos", afirmó el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos al poner en funcionamiento una nueva celda de disposición final de residuos y presentar el Proyecto Integral de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Centro Integral de Procesamiento de Residuos (Ciprés).

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos destacó que este centro es de los más modernos del país, por lo que San Luis Capital ha recibido dos Escobas de Platino, "y vamos por la tercera. Además hemos recibido otros premios internacionales por ser una ciudad limpia, debido al esfuerzo conjunto entre la autoridad y la empresa Red Ambiental".

Acompañado de especialistas en la protección del medio ambiente, de la Iniciativa Privada y de habitantes de comunidades rurales aledañas, el presidente municipal reafirmó la importancia de este sistema, la inversión en infraestructura, equipamiento, así como en la operatividad, "por lo que todo este trabajo es comparado con otras ciudades del mundo, por eso, estamos en el top en este tema".

En su intervención, el presidente del Consejo de Administración y director general de Red Ambiental, Horacio Guerra Marroquín, subrayó -en la inauguración de la novena celda-, el apoyo del Gobierno de la Capital, donde en este centro ya se confinan de acuerdo a la normatividad, 5 millones de toneladas durante 10 años.

Resaltó el alcalde que este proyecto ambiental, el cual estará certificado, además de cumplir con normas internacionales, coloca a San Luis Capital como un ejemplo nacional en gestión integral de residuos. Asimismo, anunció el arranque de la denominada lombricomposta, para seguir este proyecto y también incentivar la economía circular, siempre de la mano con la población potosina.