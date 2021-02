Galindo prevé voto de castigo a Nava

En caso de que Francisco Xavier Nava Palacios, presidente municipal con licencia, obtenga la candidatura por Morena, la ciudadanía puede darle el "voto de castigo", porque no fue un extraordinario alcalde y dejó el cargo con un año todavía por gobernar, dijo Enrique Francisco Galindo Ceballos, candidato al Ayuntamiento capitalino por la coalición "Si por San Luis Potosí".

Para el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las próximas elecciones no hay un rival partidista a vencer, pero sí al abstencionismo; además adelantó que su estrategia se centrará en obtener el respaldo de los votantes que todavía no están definidos a favor de ningún instituto político.

"Le falta un año (a Nava Palacios), termina su gestión el 31 de diciembre y estamos en febrero y, él dejó la Alcaldía hace dos o tres meses. Entonces está muy claro que su visión no era ser alcalde, no quiere ser alcalde de San Luis Potosí, quiere ser gobernador. Lo respeto, pero yo me comprometo a ser un alcalde plenamente entregado a mi ciudad", dijo.

En entrevista, sostuvo que pretende ser el "mejor alcalde" de la capital potosina, cuyo objetivo lo sustentará en planteamientos sobre cómo garantizar la movilidad y satisfacer la calidad de vida, a partir de mejorar las condiciones de seguridad pública.

Galindo Ceballos aseguró que un feminicidio es prevenible, porque muchos preceden de señales anteriores de violencia, por ejemplo, en el noviazgo. "¿Dónde tienes que prevenir? Pues ahí, en las jovencitas, en las mujeres que se están desarrollando (...) hay que enseñarles que cuando tu novio, tu pareja te está gritando, te está controlando (...) ya es un tipo de violencia".

Admitió que un "gran error" es concebir a la prevención sólo desde la policía y no mediante un enfoque transversal, donde participan las instancias municipales de cultura, deporte, recreación, control de comercio, alumbrado público y servicios municipales, las cuales se convierten en áreas de prevención en materia de seguridad pública.

"Mi visión estratégica es sobre los que no han decidido (...) los que no han decidido, que es el mayor número, es con los que hay que trabajar (...) la reelección tiene como naturaleza estratégica el premio o el castigo electoral", explicó en referencia a Xavier Nava que ahora busca la reelección.

El candidato reconoció que no es el primero en una campaña política que cuenta con una empresa de medios de información, pero negó que eso sea una ventaja frente a sus contrincantes.

"Ya tomé las medidas administrativas internas, y desde luego marco distancia de mis medios de comunicación para no mezclar", argumentó.