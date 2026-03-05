Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la continuación de la vía alterna en la Zona Industrial, un proyecto que conectará el Eje 122 con el Eje 140 mediante una vialidad de más de seis kilómetros a dos carriles, con el objetivo de ofrecer una nueva ruta para el flujo vehicular en esa zona.

Durante una supervisión del trazo de la obra, el mandatario estatal señaló que esta vialidad busca aliviar la carga de tránsito en la carretera 57, una de las principales vías de acceso al corredor industrial del estado, utilizada diariamente por miles de trabajadores.

¿Qué beneficios ofrece la continuación de la vía alterna?

Acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, Gallardo recorrió el área donde se prevé desarrollar el proyecto, el cual forma parte de las acciones de infraestructura orientadas a mejorar la conectividad hacia la Zona Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mejorar la movilidad en la Zona Industrial

De acuerdo con lo expuesto, la continuación de la vía alterna pretende reducir tiempos de traslado y ofrecer una opción adicional de circulación para quienes se dirigen a los parques industriales ubicados en ese sector de la ciudad.

El gobernador señaló que esta obra se integrará al sistema de rutas alternas que el Gobierno estatal ha impulsado en los últimos años, entre ellas la vía alterna hacia la Zona Industrial por prolongación Salk y el corredor que inicia en avenida Juárez, proyectos enfocados en desahogar el tráfico en los accesos al área manufacturera.

Trazo de vialidad

.

Según lo planteado, la nueva conexión entre los ejes industriales permitirá mejorar la movilidad en uno de los principales corredores económicos de San Luis Potosí, donde se concentra una parte importante de la actividad productiva del estado.