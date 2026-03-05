logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

Proyecto vial de seis kilómetros

Por Redacción

Marzo 05, 2026 05:09 p.m.
A
Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la continuación de la vía alterna en la Zona Industrial, un proyecto que conectará el Eje 122 con el Eje 140 mediante una vialidad de más de seis kilómetros a dos carriles, con el objetivo de ofrecer una nueva ruta para el flujo vehicular en esa zona.

Durante una supervisión del trazo de la obra, el mandatario estatal señaló que esta vialidad busca aliviar la carga de tránsito en la carretera 57, una de las principales vías de acceso al corredor industrial del estado, utilizada diariamente por miles de trabajadores.

¿Qué beneficios ofrece la continuación de la vía alterna?

Acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop)Isabel Leticia Vargas Tinajero, Gallardo recorrió el área donde se prevé desarrollar el proyecto, el cual forma parte de las acciones de infraestructura orientadas a mejorar la conectividad hacia la Zona Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mejorar la movilidad en la Zona Industrial

De acuerdo con lo expuesto, la continuación de la vía alterna pretende reducir tiempos de traslado y ofrecer una opción adicional de circulación para quienes se dirigen a los parques industriales ubicados en ese sector de la ciudad.

El gobernador señaló que esta obra se integrará al sistema de rutas alternas que el Gobierno estatal ha impulsado en los últimos años, entre ellas la vía alterna hacia la Zona Industrial por prolongación Salk y el corredor que inicia en avenida Juárez, proyectos enfocados en desahogar el tráfico en los accesos al área manufacturera.

Trazo de vialidad

.

Según lo planteado, la nueva conexión entre los ejes industriales permitirá mejorar la movilidad en uno de los principales corredores económicos de San Luis Potosí, donde se concentra una parte importante de la actividad productiva del estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140
Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

SLP

Redacción

Proyecto vial de seis kilómetros

Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites
Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

SLP

Martín Rodríguez

El nuevo presidente de Canadevi destacó la importancia de la coordinación interinstitucional

Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?
Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?

Viene otro "megapuente" en marzo, ¿qué días incluye?

SLP

El Universal

La suspensión de actividades en las escuelas comenzará el viernes 13

Avanza reforma para calcular mayoría calificada; Morena se abstiene
Avanza reforma para calcular mayoría calificada; Morena se abstiene

Avanza reforma para calcular mayoría calificada; Morena se abstiene

SLP

Ana Paula Vázquez

El PVEM propuso que para determinar las dos terceras partes del Congreso, sea a partir de los diputados presentes