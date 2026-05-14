Gallardo Cardona apoya la evaluación ciuadana

Luego que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) emplazó al Poder Legislativo a armonizar la revocación de mandato en los próximos seis meses, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el Ejecutivo apoya la figura, incluso se esperaba que, en las elecciones del 2024 se realizara paralelamente a los comicios.

Adelantó que el Gobierno del Estado analizará las condiciones especificas de la sentencia del órgano jurisdiccional, a fin de valorar su contenido y sumarse al planteamiento que elaboren las y los congresistas.

"En su momento, a nivel federal, bueno, pues hubo frenos por parte de la oposición. No, no de nosotros. Nosotros hemos impulsando la revocación, tanto estatal como federal", exteriorizó.

Dijo que, de haberse aprobado la modificación legislativa previo al proceso electoral 2024, la administración actual pudo contrastar la aprobación ciudadana de ese año con la victoria obtenida en el 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuestionado sobre si la legislatura pasada no tuvo voluntad política para la aprobación de la legislación, sostuvo que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) siempre ha impulsado tal reforma en el ámbito local y federal.

"En lo personal estoy de acuerdo en que exista la revocación. Para nosotros sería extraordinario, incluso que hubiera sido en el 2024, porque nos hubiera permitido a nosotros presentar mejores números de lo que se dieron en el 2024", concluyó.