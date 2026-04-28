Gallardo celebra Día de la Niñez

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, comenzó los festejos del Día de la Niñez en Villa de Reyes, en donde entregó a niñas y niños, de diversas comunidades del municipio, bicicletas, patinetas, scooters, balones y toda clase de juguetes, brindándoles un momento lleno de alegría, risas y festejo. En el cambio que se vive y se siente, entre muestras emotivas de las familias reunidas en la plaza principal, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que su administración prioriza el bienestar de las niñas y niños con acciones que fortalecen su desarrollo integral, su acceso a la educación, la salud y con espacios dignos para su recreación.

Durante el evento, previo a partir el pastel con las niñas y niños asistentes al evento, el gobernador del estado destacó que ellos y ellas son el presente y futuro de Villa de Reyes, por lo que seguirá impulsando la educación en el municipio con la construcción de una nueva preparatoria, proyecto que iniciará en los próximos días, además de rehabilitar y equipar más planteles, del nivel básico, ubicadas en las comunidades.

Es así como niñas y niños disfrutaron de actividades interactivas, dinámicas y sorpresas organizadas especialmente para celebrar su día, en un ambiente familiar que reafirma el compromiso de Ricardo Gallardo Cardona de mantener cercanía con la gente y atender de manera directa sus necesidades. El gobernador Ricardo Gallardo reiteró que estas celebraciones continuarán en diferentes municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí, llevando alegría y apoyos a miles de niñas y niños, a la vez que les garantiza un estado con más oportunidades y una mejor calidad de vida.