logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo enchula la colonia Rural Atlas

Con jornada integral de rehabilitación que transforma las calles olvidadas

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo enchula la colonia Rural Atlas

 Tras años de rezago y olvido, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona puso en operación el programa "Enchúlame la Colonia" en la colonia Rural Atlas de la capital potosina, con una jornada integral de rehabilitación y rescate urbano, que transforma las calles olvidadas, los terrenos baldíos y los espacios comunitarios deteriorados en sitios dignos para la convivencia familiar, fortaleciendo la seguridad y consolidando el cambio que se vive y se siente en la entidad potosina.

Al caminar con las mujeres y hombres habitantes de esta colonia y escuchar sus peticiones, el mandatario estatal destacó que este trabajo en esta colonia forma parte de una política orientada a devolver calidad de vida a las familias, especialmente en colonias que durante décadas permanecieron en el olvido por parte de la herencia "maldita", además de resaltar que este mantenimiento se realizará de forma periódica para que siempre permanezca digna.

Gallardo Cardona reiteró que el programa continuará extendiéndose a más sectores de la capital y la zona metropolitana, como parte de una estrategia que busca saldar una deuda histórica y tiene la meta de construir comunidades ordenadas, iluminadas y seguras, demostrando que hoy San Luis Potosí avanza con obras que se ven y cambian la realidad cotidiana de su gente.

Este programa prioriza servicios básicos, limpieza de áreas verdes, alumbrado público, pintura de banquetas, eliminación de todos los baches y los grafitis, así como un programa integral de seguridad con rondines de la Guardia Civil Estatal, en 100 colonias de la capital, 50 en Villa de Pozos y 50 en Soledad de Graciano Sánchez, garantizando espacios que fortalezcan el tejido social y generen entornos más seguros para niñas, niños y adultos mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes
    Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes

    Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes

    SLP

    Redacción

    La Feria de Universidades Interactiva

    Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP
    Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

    Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

    SLP

    Redacción

    Protección Civil coordina acciones con escuelas, bomberos y CFE

    Colocan concreto hidráulico en Abastos
    Colocan concreto hidráulico en Abastos

    Colocan concreto hidráulico en Abastos

    SLP

    Redacción

    Obra vial en el Camino a la Libertad Incluye drenaje y banquetas.

    Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad
    Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

    Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

    SLP

    Redacción

    Anuncian nuevo edificio y laboratorios especializados.