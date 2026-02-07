Gallardo enchula la colonia Rural Atlas

Tras años de rezago y olvido, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona puso en operación el programa "Enchúlame la Colonia" en la colonia Rural Atlas de la capital potosina, con una jornada integral de rehabilitación y rescate urbano, que transforma las calles olvidadas, los terrenos baldíos y los espacios comunitarios deteriorados en sitios dignos para la convivencia familiar, fortaleciendo la seguridad y consolidando el cambio que se vive y se siente en la entidad potosina.

Al caminar con las mujeres y hombres habitantes de esta colonia y escuchar sus peticiones, el mandatario estatal destacó que este trabajo en esta colonia forma parte de una política orientada a devolver calidad de vida a las familias, especialmente en colonias que durante décadas permanecieron en el olvido por parte de la herencia "maldita", además de resaltar que este mantenimiento se realizará de forma periódica para que siempre permanezca digna.

Gallardo Cardona reiteró que el programa continuará extendiéndose a más sectores de la capital y la zona metropolitana, como parte de una estrategia que busca saldar una deuda histórica y tiene la meta de construir comunidades ordenadas, iluminadas y seguras, demostrando que hoy San Luis Potosí avanza con obras que se ven y cambian la realidad cotidiana de su gente.

Este programa prioriza servicios básicos, limpieza de áreas verdes, alumbrado público, pintura de banquetas, eliminación de todos los baches y los grafitis, así como un programa integral de seguridad con rondines de la Guardia Civil Estatal, en 100 colonias de la capital, 50 en Villa de Pozos y 50 en Soledad de Graciano Sánchez, garantizando espacios que fortalezcan el tejido social y generen entornos más seguros para niñas, niños y adultos mayores.

