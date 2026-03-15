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Gallardo gestiona más inversión extranjera para SL

El gobernador prevé la llegada de ocho empresas asiáticas

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo gestiona más inversión extranjera para SL

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, continúa fortaleciendo sin límites la estrategia de promoción económica internacional mediante gestiones que buscan consolidar la llegada de nuevas inversiones asiáticas y ampliar la presencia de empresas globales en territorio potosino, lo que impulsará la creación de más empleos y fortalecerá la competitividad del Estado.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo anunció que, a través de la oficina de enlace instalada en Japón, se avanza en negociaciones con al menos ocho empresas interesadas en establecer operaciones en San Luis Potosí, cuatro de ellas especializadas en la distribución de autopartes, proyectando desarrollar centros logísticos y de suministro que no solo atenderían al mercado potosino, sino también a diversas entidades de México y de los Estados Unidos.

De igual forma, el Mandatario Estatal comentó que las otras empresas pertenecen al sector de productos comestibles, las cuales buscan aprovechar la ubicación estratégica de San Luis Potosí, su infraestructura logística y la estabilidad económica que ofrece la entidad gracias a las condiciones de paz y seguridad que prevalecen en todo el estado.

Asimismo, Ricardo Gallardo, expresó que hay resultados favorables en la operación de la oficina de enlace instalada en Texas, la cual se ha convertido en un punto clave para fortalecer la relación comercial en Estados Unidos, así como para promover las ventajas competitivas de San Luis Potosí como destino 

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de inversión.

Finalmente, el gobernador del estado, Ricardo Galaro Crdna informó que proyecta la instalación de una oficina de enlace en Europa, con el objetivo de fortalecer la relación con empresas vinculadas a la industria automotriz, especialmente con plantas de origen alemán.

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