Gallardo justifica daños en templos

Luego de las intervenciones que realizó el bloque negro en la movilización del 8M en contra de varios templos católicos en el Centro Histórico capitalino, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, adujo que, en esta edición 2026 las mujeres se sintieron muy aludidas con la iglesia, por "agravios muy fuertes".

El mandatario estatal se dijo respetuoso de los pronunciamientos de la Iglesia Católica y de otras agrupaciones, quienes desaprobaron que las manifestantes hayan generado daños en las fachadas de inmuebles religiosos.

"Hay agravios de las mujeres con la iglesia muy fuertes, y hoy se sintieron muy aludidas con ellos", opinó el gobernador.

Consideró que dicha conmemoración donde las mujeres salen a expresarse a la vía pública, es una forma de desahogarse de todo lo que traen guardado después de muchos años de injusticia y padecer violencia.

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"Nosotros estamos totalmente a favor de las manifestaciones. No tuvimos mayor problema; nosotros ese mismo día en la noche, ya estaba todo arreglado sin ningún problema", remató Gallardo Cardona.