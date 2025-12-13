Gallardo pone en marcha "Invierno Seguro 2025"

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, arrancó este viernes el Operativo Otoño–Invierno Seguro 2025, desde las instalaciones del C5i2, con el objetivo de garantizar tranquilidad y protección a las familias y turistas nacionales y extranjeros que visitan la entidad durante la temporada decembrina.

Acompañado por autoridades estatales, federales y municipales el mandatario estatal, destacó que este despliegue confirma la consolidación de una estrategia de seguridad basada en tecnología y coordinación al integrar a personal de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, de las fiscalías, quienes trabajarán de manera conjunta en tareas de vigilancia, prevención del delito y atención a emergencias.

Ricardo Gallardo Cardona subrayó que esta suma de capacidades refuerza la cobertura en carreteras, centros comerciales, zonas turísticas y colonias del Estado, donde se incrementa la movilidad y actividad económica en estas fechas "que cada punto de control sea un espacio de seguridad, no de abuso y de confianza, no de temor", destacó.

Recordó que en la tarea de la seguridad el gobierno del estado ha invertido como nunca en equipamiento modernización y tecnología, además de que ha integrado a cuatro generaciones de la Academia de la Guardia Civil Estatal, los salarios más altos con beneficios para las y los policías, siempre con la visión de consolidar a San Luis Potosí como el Estado más seguro de todo el país

El gobernador puntualizó que estas acciones se complementan con el Operativo Héroes Paisanos que brinda acompañamiento y protección a potosinas y potosinos que regresan del extranjero, garantizando una estancia segura en el Estado.