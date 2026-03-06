logo pulso
Gallardo reafirma apoyo sin límites a mujeres potosinas

El Gobernador entregó el reconocimiento Potosina del Año a 4 galardonadas

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo reafirma apoyo sin límites a mujeres potosinas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que habrá de conmemorarse el próximo 8 de marzo, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona encabezó este día la ceremonia de premiación del certamen "Potosina del Año, Mujeres sin Límites 2026", donde reconoció el talento, liderazgo y compromiso de las mujeres por impulsar el bienestar y desarrollo en cada una de las cuatro regiones de San Luis Potosí. 

Acompañado por la senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, el mandatario estatal hizo entrega a cada una de las ganadoras de una estatuilla y un estímulo económico, y destacó que esta fecha es para reflexionar sobre la historia y lucha de las mujeres que han abierto camino para las nuevas generaciones.

Ante centenares de mujeres reunidas en el Centro de Negocios Potosí, el mandatario estatal enfatizó que en la trasformación que hoy vive San Luis Potosí las mujeres son protagonistas de primer orden, que aportan su valioso esfuerzo para superar la desigualdad y falta de oportunidades que fomentó la herencia "maldita", siendo las mujeres las más afectadas por esos malos gobiernos.

Durante la ceremonia, en la que también estuvo presente Gloria Serrato Sánchez, encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres en el Estado, fueron galardonadas María Concepción Hernández Hernández, de la Huasteca en Desarrollo Social; Irma Araceli Villegas Niño, de la región Centro en el ámbito Artístico; María Eva Coronado Ramírez, del Altiplano en Derecho a la Salud; y Martha Elena Montoya Martínez, de la región Media en el ámbito Académico en reconocimiento a su trayectoria de trabajo a favor de las mujeres. 

Acompañaron al gobernador en el evento, la senadora Ruth González Silva; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares; y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

