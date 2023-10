Gallardo y gobernadores 4T defienden Presupuesto 2024

Las gobernadoras, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Morena y partidos aliados respaldaron al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguraron que permitirá garantizar la estabilidad económica, concluir los grandes proyectos de infraestructura y un cierre de administración sin crisis ni devaluación.

En el comunicado se incluye a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

Los gobernadores de la llamada Cuarta Transformación llamaron a la población mexicana a "no dejarse engañar por los conservadores" y a seguir, afirmaron, defendiendo la esperanza y los valores humanistas reflejados en el Proyecto de Presupuesto del próximo año.

"Las gobernadoras, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores que formamos parte de la Cuarta Transformación, expresamos nuestro respaldo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, prestando por el presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador.

"El Presupuesto de Egresos planteado para el próximo año, permitirá garantizar la estabilidad económica, concluir los grandes proyectos de infraestructura y contribuirá a seguir incrementando la inversión pública en beneficio de los que menos tienen".

Afirmaron que con este presupuesto se garantiza que la deuda y el déficit público no aumenten de manera desproporcionada o irresponsable "como en el pasado neoliberal", además de que no se compromete a modo alguno la sostenibilidad fiscal del país.

"Por el contrario, se garantiza la conclusión de todos los grandes proyectos estratégicos; así como un cierre de administración sin crisis ni devaluación".

Las y los gobernadores morenistas se comprometieron a un manejo equilibrado y eficiente de las finanzas públicas, por lo que exhortaron al Congreso de la Unión a actuar con responsabilidad y a seguir destinando recursos para los programas sociales que, afirmaron, han reducido la pobreza, han incrementado el bienestar colectivo y han ayudado a reducir significativamente la desigualdad social.

"Por estas razones, las gobernadoras, los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México hacemos un llamado al Pueblo de México a no dejarse engañar por los conservadores y a seguir defendiendo la esperanza y los valores humanistas reflejados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024. Por el bien de todos, primero los pobres".