Ganadero demandará al Municipio

Introductor de ganado afectado por las fallas de la cámara de refrigeración ocurridas hace unas semanas demandará legalmente al Ayuntamiento de la capital por supuestamente no pagar la indemnización correspondiente, señaló el introductor, Francisco Castro quien aseguró haber perdido más de trescientos mil pesos con dicha falla.

"Ellos me ofrecieron una cierta cantidad, pero yo no podía aceptarla porque yo tenía que poner de mi bolsa para realizar el pago de los animales más adelante", señaló.

Explicó el introductor que ya se encuentra trabajando en la demanda pues asegura que la falla en la cámara afectó severamente su patrimonio.

"Yo le dije a Gonzalo Benavente que no tenía por qué perder por algo ajeno a mí y él me dijo que no podía hacer nada, entonces voy a poner una demanda solo quiero que me paguen la inversión que yo hice", señaló

El introductor aseguró que desde que se registró el incidente no ha podido trabajar ya que él se dedicaba a la compra y venta de animales por lo que la pérdida económica registrada ha provocado que no pueda continuar con su labor.

El introductor solicitó nuevamente a la autoridad municipal reparar el daño y evitar dañar más la economía de su familia.