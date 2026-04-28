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Garantiza JGTS alimentos a médicos y enfermeras

Denunciaron que la administración les suspendió la comida para sortear los turnos

Por Rubén Pacheco

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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Garantiza JGTS alimentos a médicos y enfermeras

Ante las denuncias de suspensión de alimentos para médicos y enfermeras de Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó que intervendrá para garantizar condiciones dignas a los profesionistas.

Este día se dio a conocer que personal médico y de enfermería denunció que la administración les suspendió los alimentos necesarios para sortear los turnos que a veces son de hasta 12 horas continuas. El funcionario estatal recordó que, como sucedió con las pensiones a los doctores y enfermeras, se buscarán los mecanismos de apoyo y soporte para que los profesionales accedan a sus menús durante sus jornadas laborales.

Matizó que, aunque el otrora Hospital Central ya no depende operativa y financieramente de la administración estatal, el Gobierno del Estado asume la responsabilidad moral de atender cualquier problemática, sobre todo, el Sector Salud.

Torres Sánchez afirmó que se mantiene comunicación permanente con Daniel Acosta 

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Díaz de León, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, en aras de solventar este tipo de dificultades operativas.

"Nosotros nunca hemos dejado sola a ninguna entidad y más a una entidad de salud pretextando situaciones de competencia. Lo hemos hecho porque, pues al final la vida, la salud, es el bien tutelado más importante por las normas", remató. 

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