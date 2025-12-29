GCM rescata y adopta a perrito

Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez encontró un perro herido en el río Santiago y lo adoptó con el fin de entrenarlo para trabajar en labores de seguridad.

Los elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, rescataron y adoptaron a un perro que se encontraba herido, aparentemente tras ser atropellado en el Bulevar

Río Santiago, cerca de Periférico oriente.

Los tripulantes de la unidad 219 que realizaba recorridos de vigilancia en la zona, atendieron el reporte ciudadano y acudieron al auxilio del lomito, que se encontraba desorientado por no encontrar una salida segura.

Después de ser atendido por un veterinario, y en espera de que sea reclamado por algún dueño, el perrito permanecerá adoptado por los agentes para ser adiestrado y formar parte de la corporación, siendo con este el cuarto can que encuentra un hogar en las instalaciones de la comandancia, en el año.