GCM rescata y adopta a perrito
Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez encontró un perro herido en el río Santiago y lo adoptó con el fin de entrenarlo para trabajar en labores de seguridad.
El perro herido es rescatado y adoptado por la Guardia Civil de Soledad.
Los elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, rescataron y adoptaron a un perro que se encontraba herido, aparentemente tras ser atropellado en el Bulevar
Río Santiago, cerca de Periférico oriente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los tripulantes de la unidad 219 que realizaba recorridos de vigilancia en la zona, atendieron el reporte ciudadano y acudieron al auxilio del lomito, que se encontraba desorientado por no encontrar una salida segura.
Después de ser atendido por un veterinario, y en espera de que sea reclamado por algún dueño, el perrito permanecerá adoptado por los agentes para ser adiestrado y formar parte de la corporación, siendo con este el cuarto can que encuentra un hogar en las instalaciones de la comandancia, en el año.
no te pierdas estas noticias
Anuncian nueva Feria de Pasaportes Americanos para paisanos
Redacción
El IMEI organizará en febrero la 17ª Feria de Pasaportes Americanos
Buscan sancionar uso de vapeadores desde la Constitución en SLP
Redacción
La iniciativa busca homologar la Constitución estatal con las reformas federales
Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en "broma"
Leonel Mora
La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos insta a la población a no hacer bromas con las emergencias para no poner en riesgo vidas reales.