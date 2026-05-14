Gestión Ecológica se avoca al mantenimiento de papeleras

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, informó que cada mes se retiran entre 15 y 20 papeleras del Centro Histórico, para trabajos de mantenimiento preventivo, principalmente por el desgaste natural que sufren al estar expuestas al sol, la lluvia y las altas temperaturas.

El funcionario aclaró que estos cambios no necesariamente responden a actos de vandalismo, sino al sistema de uso continuo que presentan las papeleras instaladas en la zona centro, donde diariamente reciben residuos de visitantes y comerciantes. Explicó que las estructuras son reemplazadas temporalmente para darles mantenimiento y posteriormente reincorporarlas.

Mendieta Rivera señaló que uno de los principales problemas detectados es el mal uso de las papeleras, ya que con frecuencia son utilizadas para depositar basura domiciliaria o residuos voluminosos, pese a que fueron diseñadas únicamente para residuos casuales generados por peatones, como envolturas, bolsas pequeñas o envases ligeros.

Indicó que las incidencias por mal uso ocurren todos los días, principalmente en plazas y puntos de alta afluencia del Centro Histórico. Incluso comentó que algunas personas fuerzan las papeleras para introducir bolsas de basura o las utilizan como puntos improvisados de recolección fuera de horario.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento reorganizó de manera táctica 200 papeleras en el primer cuadro de la ciudad, ubicándolas en pasos peatonales y zonas de mayor tránsito ciudadano. Además, retiraron algunas estructuras instaladas en puntos considerados conflictivos por el uso inadecuado recurrente.