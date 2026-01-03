logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Gobernador afirma que sismo de CDMX no repercutió en SLP

El movimiento telúrico no fue percibido en la entidad y no dejó daños materiales

Por Samuel Moreno

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
Gobernador afirma que sismo de CDMX no repercutió en SLP

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a través de sus redes sociales, descartó que el sismo registrado la mañana de este viernes en el estado de Guerrero y resentido en Ciudad de México, haya generado afectaciones en San Luis Potosí, al confirmar que el movimiento telúrico no fue percibido en la entidad y no dejó daños materiales ni riesgos para la población.

Luego del temblor, el mandatario estatal señaló que los reportes emitidos por las áreas de Protección Civil y de seguridad no registraron incidentes relacionados con el fenómeno, por lo que se mantuvo un saldo blanco en todo el territorio potosino.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.5 grados y ocurrió a las 07:58 horas, lo que generó inquietud en diversas regiones del país y activó revisiones preventivas por parte de autoridades estatales.

En el caso de San Luis Potosí, a diferencia de otros eventos sísmicos ocurridos en años recientes, en esta ocasión no se reportaron vibraciones ni llamados de auxilio, por lo que no fue necesario activar protocolos extraordinarios de atención a emergencias.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a evitar la difusión de rumores, al subrayar que San Luis Potosí se encuentra fuera de cualquier escenario de riesgo derivado de este sismo.

