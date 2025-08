Gobernador anuncia retraso en la inauguración de Vía Alterna

Después de varias semanas de indefinición, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona informó que la inauguración de la Vía Alterna se realizará después del 20 de agosto, casi en la conclusión de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Recientemente la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), reportó que el proyecto procedente del sexenio pasado, registra un avance de más del 90 por ciento.

El mandatario estatal dijo que en la actualidad el principal problema para continuar en los trabajos, corresponde a una red eléctrica que no ha sido movilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Una vez removida, las obras tardarán alrededor de 15 días.

Advirtió que la carretera no conectará a cerca de 12 desarrollos habitacionales de lujo hasta en tanto no se define “en qué nos pueden apoyar (…) pero no pasa nada, tampoco nos vamos a pelear con ellos”.

“Vámonos a continuar hasta el Eje 140, esa es la segunda etapa del proyecto y creo que ahí entran otros 30 más desarrollos (…) estamos planteando después del 20 de agosto, ya casi terminando la feria (entregar la vía alterna”, estimó.

A principios de julio pasado, Gallardo Cardona informó que la vialidad sería inaugurada en agosto próximo como parte del inicio del evento ferial, sin embargo, como sucedió con otras obras, la entrega se postergó.

La vialidad conectará la zona sur hacia Zona Industrial a la altura del Eje 122, permitiendo la disminución de aproximadamente el 30 por ciento del tráfico en la carretera 57, según el Gobierno del Estado.