logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno eclesiástico en SLP cumplió 170 años

Por Martín Rodríguez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Gobierno eclesiástico en SLP cumplió 170 años

El cabildo del gobierno eclesiástico, cumple 170 años. El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe celebró una misa en catedral con todos los canónigos, sacerdotes de la diócesis y feligreses, en conmemoración a la que agregaron, una guía de la catedral presentada como investigación del recuento de la historia organizacional y arquitectónica de la iglesia potosina. 

El estudio histórico, corrió a cargo de los arquitectos Alejandro Galván Arellano y Alejandro Galván Avilés, responsables de recabar toda la evidencia histórica, tanto de las formas de organización como de la construcción de la iglesia que encabezaría primero una parroquia y posteriormente una diócesis desde hace 171 años y una arquidiócesis desde hace 38 años.

El libro y su proceso de investigación y elaboración, fue generado por la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. En la presentación que se realizó frente al altar principal de dedicación de la catedral, participaron el propio arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y el secretario de Cultura Mario García Valdez.

La guía presenta todos los detalles desde la creación de una Ermita con materiales rudimentarios, hasta una ampliación que sufrió junto con un atrio de lo que alguna vez fue la Plaza Mayor o Plaza de Armas y posteriormente se transformó en un primer inmueble con una torre en el lado sur, a la que fue agregada la torre del lado norte la época de la Revolución Mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias
    Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias

    Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias

    SLP

    Redacción

    Reducen trámites municipales

    Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí
    Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí

    Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí

    SLP

    Redacción

    Evacúan a 200 personas sin lesionados

    Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra
    Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra

    Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra

    SLP

    Rolando Morales

    La medida responde a un recurso ciudadano que impugna la desincorporación del terreno

    Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar
    Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar

    Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Activista Claudia Cuéllar advierte contradicción entre datos oficiales y postura de la dependencia