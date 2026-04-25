Gobierno eclesiástico en SLP cumplió 170 años

El cabildo del gobierno eclesiástico, cumple 170 años. El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe celebró una misa en catedral con todos los canónigos, sacerdotes de la diócesis y feligreses, en conmemoración a la que agregaron, una guía de la catedral presentada como investigación del recuento de la historia organizacional y arquitectónica de la iglesia potosina.

El estudio histórico, corrió a cargo de los arquitectos Alejandro Galván Arellano y Alejandro Galván Avilés, responsables de recabar toda la evidencia histórica, tanto de las formas de organización como de la construcción de la iglesia que encabezaría primero una parroquia y posteriormente una diócesis desde hace 171 años y una arquidiócesis desde hace 38 años.

El libro y su proceso de investigación y elaboración, fue generado por la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. En la presentación que se realizó frente al altar principal de dedicación de la catedral, participaron el propio arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y el secretario de Cultura Mario García Valdez.

La guía presenta todos los detalles desde la creación de una Ermita con materiales rudimentarios, hasta una ampliación que sufrió junto con un atrio de lo que alguna vez fue la Plaza Mayor o Plaza de Armas y posteriormente se transformó en un primer inmueble con una torre en el lado sur, a la que fue agregada la torre del lado norte la época de la Revolución Mexicana.

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