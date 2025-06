Gobierno local desvía fondos para pensiones

El incremento en la aportación de los trabajadores al fondo de pensiones no funcionará nunca, si se continúa con el esquema de que todo el dinero que llega se desvía a otros fondos, en vez de destinarse a crear ese fondo de pensiones, y por ello no se tiene confianza en que los trabajadores tengan que aportar más, advirtió Bertha Alicia Gutiérrez, secretaria general del Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores de Gobierno del Estado (SERTGE).

“No lo mandan (el dinero) al fondo, lo desvían, y si nos descuentan 7% de dinero y no llega al fondo de pensiones, es de imaginarse qué pasará si nos descuentan 14% y tampoco llega, y los trabajadores están enojados porque aparte de que no mandan el dinero que se les descuenta para financiar el Fondo de Pensiones, también está suspendida la nivelación del 20% más para compensar algunas prestaciones que de retiro no iban a recibir los trabajadores, para que más o menos ganen lo mismo estando retirados que en activo”.

Agregó que hay una cascada de demandas de los trabajadores ante esta falta de cumplimiento a diversos pendientes, pero de todos modos se van jubilados porque esa es su necesidad.

Añadió que hay muchos trabajadores que en la lucha y en la batalla de recuperar sus finiquitos, se han ido muriendo, y dijo que por cierto el más rezagado es el Poder Judicial, porque les deben desde el año 2022 a la fecha, los finiquitos de pensiones y jubilaciones.

