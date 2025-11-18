logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025

Gobierno reporta mil 248 potosinos nacidos en EU con pasaporte este año.

Por Redacción

Noviembre 18, 2025 04:58 p.m.
A
Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025

El Gobierno del Estado informó que 1,248 potosinas y potosinos nacidos en Estados Unidos lograron tramitar su pasaporte americano durante 2025, a través de las cuatro ferias organizadas por el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) en marzo, junio, agosto y octubre.

Según los datos oficiales, estas jornadas permitieron acercar el trámite a familias que requerían acreditar la ciudadanía estadounidense de sus hijas, hijos o de ellas mismas, a fin de facilitar gestiones escolares, de movilidad o de protección tanto en México como en territorio estadounidense.

El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, explicó que el pasaporte ofrece "certidumbre jurídica e identidad plena" a quienes nacieron en EU y residen en el estado. También dio a conocer que ya se reciben solicitudes para la siguiente feria, prevista para febrero de 2026 en Monterrey.

De acuerdo con el comunicado, las personas interesadas pueden iniciar su pre-registro en las oficinas del Instituto, ubicadas en Leandro Valle 120, colonia Alamitos, o a través de los teléfonos 444 541 3512 y 444 173 1690.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025
Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025

Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025

SLP

Redacción

Gobierno reporta mil 248 potosinos nacidos en EU con pasaporte este año.

Burócratas jubilados exigen aguinaldo completo
Burócratas jubilados exigen aguinaldo completo

Burócratas jubilados exigen aguinaldo completo

SLP

Ana Paula Vázquez

El grupo de extrabajadores del gobierno estatal se manifestó este martes en la Dirección General de Pensiones

Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP
Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP

Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP

SLP

Redacción

Morena revisa organización interna en SLP con su dirigencia nacional

Indígenas reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI
Indígenas reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI

Indígenas reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI

SLP

Ana Paula Vázquez

Comunidades de la Huasteca Potosina señalan que enfrentan problemas por la retención de fondos del FAISPIAM