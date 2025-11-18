Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025
Gobierno reporta mil 248 potosinos nacidos en EU con pasaporte este año.
El Gobierno del Estado informó que 1,248 potosinas y potosinos nacidos en Estados Unidos lograron tramitar su pasaporte americano durante 2025, a través de las cuatro ferias organizadas por el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) en marzo, junio, agosto y octubre.
Según los datos oficiales, estas jornadas permitieron acercar el trámite a familias que requerían acreditar la ciudadanía estadounidense de sus hijas, hijos o de ellas mismas, a fin de facilitar gestiones escolares, de movilidad o de protección tanto en México como en territorio estadounidense.
El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, explicó que el pasaporte ofrece "certidumbre jurídica e identidad plena" a quienes nacieron en EU y residen en el estado. También dio a conocer que ya se reciben solicitudes para la siguiente feria, prevista para febrero de 2026 en Monterrey.
De acuerdo con el comunicado, las personas interesadas pueden iniciar su pre-registro en las oficinas del Instituto, ubicadas en Leandro Valle 120, colonia Alamitos, o a través de los teléfonos 444 541 3512 y 444 173 1690.
