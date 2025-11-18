Gobierno reporta que más de mil potosinos nacidos en EU obtuvieron su pasaporte en 2025

El Gobierno del Estado informó que 1,248 potosinas y potosinos nacidos en Estados Unidos lograron tramitar su pasaporte americano durante 2025, a través de las cuatro ferias organizadas por el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) en marzo, junio, agosto y octubre.

Según los datos oficiales, estas jornadas permitieron acercar el trámite a familias que requerían acreditar la ciudadanía estadounidense de sus hijas, hijos o de ellas mismas, a fin de facilitar gestiones escolares, de movilidad o de protección tanto en México como en territorio estadounidense.

El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, explicó que el pasaporte ofrece "certidumbre jurídica e identidad plena" a quienes nacieron en EU y residen en el estado. También dio a conocer que ya se reciben solicitudes para la siguiente feria, prevista para febrero de 2026 en Monterrey.

De acuerdo con el comunicado, las personas interesadas pueden iniciar su pre-registro en las oficinas del Instituto, ubicadas en Leandro Valle 120, colonia Alamitos, o a través de los teléfonos 444 541 3512 y 444 173 1690.

