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Gobiernos trabajan en proyectos conjuntos para mejorar la Z.M.

Por Flor Martínez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Gobiernos trabajan en proyectos conjuntos para mejorar la Z.M.

El secretario general del Ayuntamiento de Soledad, Benjamín Pérez Álvarez, informó que el gobierno municipal y el estatal, han realizado proyectos urbanos en la zona metropolitana, entre ellos obras de vialidad, programas sociales e infraestructura educativa. 

Indicó que, tras una reunión entre el alcalde Juan Manuel Navarro, el presidente municipal de la capital, la presidenta de Villa de Pozos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se abordaron temas relacionados con la coordinación de inversiones y acciones de gobierno.

Señaló que el municipio ha recibido recursos del gobierno estatal, entre estos se concretó el Hospital de Mascotas "Huellitas", con inversión estatal y la donación del predio por parte del Ayuntamiento.

También mencionó la construcción de puentes vehiculares en la colonia Quintas de la Hacienda y en Circuito Potosí con bulevar Valle de los Fantasmas.

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Añadió que el colector pluvial en la colonia Privadas de la Hacienda es un proyecto con participación municipal y estatal, el cual será entregado próximamente.

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