Gpe. Torres y Segura se autodescartan para elecciones

Aunque el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció que no otorgará permiso para que José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno y Juan Ignacio Segura Morquecho, titular de la Sedesore, compitan para las elecciones de 2024, ambos funcionarios ya se han posicionado en que no les interesa “saltar” a otro puesto.

Por ejemplo, el pasado 26 de agosto Torres Sánchez declaró al ser cuestionado si no le interesa alguna candidatura en el próximo proceso electoral, que “no, no, no. La verdad es que me siento muy honrado de que el gobernador me haya permitido servir a los potosinos desde donde estoy”.

El entrevistado dijo que no piensa “absolutamente nada” en dicho tema, porque ahora se encuentra concentrado en atender otras tareas y obligaciones en la política interna del estado. “Lo hago con mucha dedicación y agradecimiento”, agregó.