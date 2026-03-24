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Guajardo impulsa ley para candidaturas de menores de 29 años

La iniciativa busca garantizar la inclusión efectiva de jóvenes en el Congreso estatal

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 24, 2026 12:11 p.m.
A
Guajardo impulsa ley para candidaturas de menores de 29 años

El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, planteó obligar por ley a los partidos políticos a postular jóvenes en al menos dos de los 15 distritos electorales de San Luis Potosí, en un intento por romper la exclusión sistemática de este sector en candidaturas.

La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso, establece que dichas postulaciones deberán ser ocupadas por personas menores de 29 años y aplicará de forma obligatoria a todas las fuerzas políticas.

"Lo que estamos impulsando es que la participación política de los jóvenes sea real desde los partidos políticos, y que cuando menos dos distritos de todo el Estado sean para jóvenes y que puedan estar participando activamente en las decisiones en caso de que lleguen al Congreso del Estado", señaló.

La propuesta introduce una cuota mínima territorial para juventudes, lo que elimina la discrecionalidad con la que los partidos asignan candidaturas y los obliga a abrir espacios reales en la competencia electoral, no solo en estructuras internas.

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Guajardo Barrera reconoció que la medida surge ante la falta de acceso efectivo de jóvenes a posiciones de elección popular, pese a los discursos partidistas sobre inclusión. El objetivo, dijo, es garantizar su presencia en la toma de decisiones públicas en caso de alcanzar un escaño en el Congreso del Estado.

La reforma formaría parte de los cambios al marco electoral local rumbo a 2027 y busca trasladar la participación juvenil de una promesa política a una obligación legal.

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